Dodger Stadium, em Los Angeles, receberá os dois primeiros jogos da disputa Harry How / Getty Images/AFP

A World Series da Major League Baseball (MLB) começa nesta terça-feira (24). Após vencerem suas ligas, Houston Astros e Los Angeles Dodgers se enfrentam pelo título do beisebol norte-americano. A equipe que vencer quatro jogos levará o caneco mais cobiçado do beisebol mundial para casa. O jogo 1 da série mundial será disputado em Los Angeles, no Dodger Stadium, às 22h (horário de Brasília). Como o Dodgers teve o melhor saldo entre vitórias e derrotas na temporada regular, os dois primeiros jogos da série e os dois últimos (se necessários) serão disputados em Los Angeles.

O Dodgers chega à World Series com uma campanha irreparável. Na fase divisional dos playoffs, o time da Califórnia varreu a série contra o Arizona Diamondbacks. Na final da Liga Nacional, venceu o atual campeão da MLB, Chicago Cubs, por três jogos a um. O Astros derrotou o Boston Red Sox na primeira etapa da pós-temporada por três jogos a um. Em uma série bem equilibrada, o time do Texas despachou o New York Yankees na final da Liga Americana por quatro jogos a três.

Em oito jogos nestes playoffs, o Dodgers anotou 48 corridas e cedeu 19. O saldo do Astros não é tão bom quanto o de seus adversários. O time texano marcou 44 corridas e sofreu outras 40 em 11 partidas.

O Dodgers possui seis títulos de World Series e não disputa a final desde 1988. O Astros tenta levantar seu primeiro troféu de série mundial. Em 2005, a equipe chegou à decisão do beisebol norte-americano, mas foi varrido pelo Chicago White Sox.

Essa é a primeira vez desde 1970 que duas equipes com mais de 100 vitórias na temporada regular se encontrarão na World Series. Naquele ano, Cincinnati Reds e Baltimore Orioles disputaram o título — o Orioles venceu por 4 a 1. Nessa temporada regular, o Dodgers conseguiu um recorde de 101 vitórias e 61 derrotas. O Dodgers venceu 104 jogos e perdeu apenas 58.

Arremessadores titulares

No jogo um da série, Clayton Kershaw será o arremessador titular do Dodgers na partida. Nos playoffs deste ano, o pitcher tem duas vitórias e nenhuma derrota em três jogos. Kershaw está com um ERA de 3.63 nesta pós-temporada e conseguiu 16 eliminações por strikeout.

O Astros optou por colocar Dallas Keuchel como arremessador titular no jogo. Keuchel tem duas vitórias e uma derrota em três partidas nos playoffs deste ano. O arremessador eliminou 25 rebatedores por strikeout e tem ERA de 2.60 nesta pós-temporada.

Os jogos da World Series 2017