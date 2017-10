Jamie Squire / Getty Images/AFP

O Los Angeles Dodgers é campeão da Liga Nacional da Major League Baseball (MLB). O time levou a melhor contra o Chicago Cubs na madrugada desta sexta-feira (20) e garantiu vaga na World Series após 29 anos de hiato. Com uma atuação brilhante de Enrique Hernandez, que anotou três home runs, o time da Califórnia, jogando fora de casa, bateu o atual campeão da liga por 11 a 1 — Hernandez foi responsável por sete dessas corridas. Agora, o Dodgers aguarda o seu adversário na World Series, que sairá do duelo entre Houston Astros e New York Yankees.

O Dodgers abriu o placar logo na primeira entrada após Cody Bellinger impulsionar Chris Taylor com uma rebatida dupla contra Jose Quintana, que começou no montinho pelo Cubs. O time visitante voltou a castigar Quintana no inning seguinte. Enrique Hernandez conseguiu um home run rebatido para o campo central, aumentando a diferença no marcador para duas corridas. Nos arremessos pelo Dodgers, Clayton Kershaw seguia consistente, anulando o ataque do Cubs.

O Dodgers definiu o jogo logo na terceira entrada, anotando cinco corridas contra os anfitriões. No inning, Justin Turner impulsionou Taylor ao home plate com uma rebatida simples. Após ceder mais duas singles — uma para Bellinger e outra para Yasiel Puig —, Quintana deixou o montinho para a entrada de Hector Rondon. Mas a estrela da entrada seria Novamente Hernandez. Com as bases lotadas, o outfielder conseguiu seu segundo home run da noite, desta vez, contra Rondon. Grand Slam do Dodgers: 7 a 0 para o time da Califórnia.

O Cubs colocou John Lackey no lugar de Rondon, mas seguiu sangrando na quarta entrada. Logan Forsythe conseguiu uma rebatida dupla, impulsionando Bellinger e Puig. 9 a 0 para o Dodgers. O time da casa descontou no mesmo inning, com um home run de Kris Bryant contra Kershaw. O arremessador titular do Dodgers no jogo saiu do montinho apenas na sétima entrada, dando lugar a Kenta Maeda. Na partida, Kershaw cedeu apenas três rebatidas, uma base por bolas e uma corrida e conseguiu cinco eliminações por strikeout. Maeda foi trocado no oitavo inning por Brandon Morrow. Ambos seguraram o ataque do Cubs.

No nono e último inning, a estrela de Hernandez voltou a brilhar. O rebatedor castigou o arremessador Mike Montgomery e conseguiu seu terceiro home run na noite, impulsionando Puig: 11 a 1 e fim de papo. Na parte baixa da última entrada, o manager do Dodgers, Dave Roberts, colocou o fechador Kenley Jansen em campo. Jansen forçou as últimas três eliminações da partida, assegurando a vitória que já havia sido anunciada na terceira entrada por Hernandez.