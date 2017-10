Mike Stobe / Getty Images/AFP

Em um jogo com atuação brilhante de seu arremessador titular Masahiro Tanaka, o New York Yankees venceu o Houston Astros no jogo 5 da final da Liga Americana (ALCS) da Major League Baseball (MLB) na noite de quarta-feira (18). Com a vitória, o time de Nova York abriu 3 a 2 na série melhor de sete partidas e está a uma vitória de garantir vaga na World Series.

Jogando em casa, o Yankees saiu na frente na parte baixa da segunda entrada. Starlin Castro chegou em base com uma rebatida dupla e foi impulsionado por uma simples de Greg Bird. O time de Nova York voltou a castigar o arremessador titular do Astros na partida, Dallas Keuchel, no terceiro inning, com Brett Gardner cruzando o home plate após rebatida dupla de Aaron Judge: 2 a 0 para o Yankees. Se Keuchel não dava conta do recado nos arremessos pelo Astros, Tanaka anulava o ataque do time do Texas no montinho pelo Yankees.

Na parte baixa da quinta entrada, o Yankees se distanciou no placar, com Gary Sanchez impulsionando Chase Headley e Judge chegando ao home plate após rebatida simples de Didi Gregorius: 4 a 0 para o time da casa. Keuchel não resistiu após ceder essas duas corridas e acabou substituído por Will Harris, faltando apenas uma eliminação para acabar a entrada. O inning desastroso para o Astros chegou ao fim com Aaron Hicks sendo eliminado por flyout.

Harris não ficou muito tempo no montinho pelo time visitante, saindo no meio da sexta entrada para a entrada de Brad Peacock. No sétimo inning, Sanchez castigou Peacock, anotando um home run que aumentou para 5 a 0 a vantagem do time da casa no jogo. Francisco Liriano substituiu Peacock na oitava entrada e não cedeu corridas ao Yankees.

Do lado do Yankees, Tanaka deixou o montinho apenas na sétima entrada. O arremessador japonês saiu do jogo após ceder apenas três rebatidas, uma base por bolas e conseguir oito eliminações por strikeout. No lugar de Tanaka, entrou Tommy Kahnle, que conseguiu garantir o 5 a 0 no placar, eliminando os jogadores do Astros na oitava e na nona entrada.

Com a vitória, o Yankees abriu 3 a 2 na série e precisa de apenas uma vitória para assegurar vaga na World Series. As duas equipes disputam o jogo seis da série na sexta-feira (20), no Minute Maid Park, em Houston.

Cubs sobrevive contra o Dodgers

Stacy Revere / Getty Images/AFP

O Chicago Cubs conseguiu tirar a invencibilidade do Los Angeles Dodgers nos playoffs — o time californiano tinha seis vitórias seguidas na pós-temporada, a maior marca da história da franquia. Com o triunfo por 3 a 2 na noite desta quarta, o Cubs diminui a desvantagem na série para 3 a 1. Ainda precisa vencer todos os jogos restante para ir à World Series pelo segundo ano seguido.

Jogando em casa, o Cubs abriu o placar na segunda entrada com dois home runs contra o pitcher Alex Wood — um anotado por Wilson Contreras e outro por Javier Baez. O Dodgers descontou na terceira entrada, com Cody Bellinger conseguindo um home run contra Jake Arrieta.

Em noite inspirada, Baez aumentou a vantagem do time da casa na quinta entrada, anotando mais um home run contra Wood. O arremessador titular do Dodgers na partida foi substituído na mesma entrada, faltando uma eliminação para fechar o inning. Em seu lugar, entrou Ross Stripling, que conseguiu forçar um groundout contra Albert Almora Jr. Stripiling saiu do jogo na sexta entrada, dando lugar a Tony Watson.

Na sétima entrada, Arrieta deixou o jogo após uma boa atuação, dando lugar a Brian Duensing, que deixou o jogo para a entrada de Wade Davis no oitavo inning. Em seu primeiro confronto, Davis cedeu um home run a Justin Turner, que diminuiu a vantagem do Cubs para apenas uma corrida: 3 a 2. Na mesma entrada, Davis sofreu para conseguir as três eliminações, chegando a deixar dois jogadores em base. Na parte baixa da sétima entrada, Kenta Maeda substituiu Watson pelo Dodgers.

No oitavo inning, Maeda deixou o montinho, dando lugar a Tony Cingrani, que se complicou ao deixar dois jogadores do Cubs chegarem em base. Mesmo conseguindo duas eliminações, Cingrani foi substituído por Josh Fields, que conseguiu sair ileso da entrada.