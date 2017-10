Jogo de abertura marcou o reencontro de Kyrie Irving e LeBron James Gregory Shamus / Getty Images/AFP

O Golden State Warriors, atual campeão da NBA, iniciou a temporada 2017/2018 com uma derrota de 122 a 121 para o Houston Rockets na noite de terça-feira (17), enquanto o vice-campeão Cleveland Cavaliers superou o Boston Celtics por 102 a 99.

Com grande atuação de James Harden, que terminou a partida com 27 pontos e 10 assistências, e a estreia do armador Chris Paul (quatro pontos e 11 assistências), o time de Houston surpreendeu o GSW com uma virada no quarto período.

No Warriors, o cestinha foi Nick Young, que saiu do banco e anotou 23 pontos. Stephen Curry fez 22 pontos, mas errou um arremesso de três pontos a um segundo do fim da partida que teria mudado o resultado. Kevin Durant chegou a fazer a cesta da vitória, mas a bola saiu de sua mão após o estouro do cronômetro e não valeu.

Na primeira partida da temporada, o Cavaliers do astro LeBron James derrotou o Boston Celtics por 102 a 99.