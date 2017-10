A cena foi tão impactante que os jogadores do Cleveland Cavaliers, adversários dos Celtics na estreia, se comoveram com a lesão de Hayward.

Mais tarde, os médicos da equipe confirmaram que ele sofreu uma fratura no tornozelo. Com isso, o ala terá que passar por cirurgia e deve perder toda a temporada. Gordon Hayward assinou um contrato de US$ 128 mihões, válido por quatro anos, com o Celtics em julho deste ano.