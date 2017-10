Los Angeles Dodgers e Houston Astros estão mais perto da World Series na MLB . Os times venceram as duas primeiras partidas nas finais de liga sobre Chicago Cubs e New York Yankees, respectivamente, e abriram 2 a 0 nas séries melhor de sete.

O Astros venceu as duas partidas por 2 a 1 em Houston, na sexta e no sábado. Agora, a série vai para três jogos consecutivos em Nova York — o próximo é às 22h desta segunda. Se for necessário, o duelo retorna ao Texas para as duas partidas finais.