A NFL teve um final de semana maluco. Vitórias improváveis de zebras, a queda do último invicto — o Kansas City Chiefs — e uma grave lesão no quarterback Aaron Rodgers marcaram o domingo da semana 6. Confira os destaques.

A primeira vitória de Mitchell Trubisky

Patrick McDermott / Getty Images/AFP

O novato Mitchell Trubisky mostrou, em seu segundo jogo como titular, que pode ser um quarterback sólido. Conduziu o Chicago Bears a uma difícil vitória na prorrogação e fora de casa sobre o Baltimore Ravens. por 27 a 24. Apesar de ter produzido pouco — oito de 16 passes para 113 jardas e um touchdown — não lançou interceptações e mostrou habilidade nos passes em movimento.

Lesão devastadora para o Packers

Hannah Foslien / Getty Images/AFP

Salvo um milagre, a temporada do Green Bay Packers acaba junto com a temporada de Aaron Rodgers. Derrubado por Anthony Barr, o quarterback sofreu uma fratura na clavícula direita e pode ficar fora do restante do ano. Sem ele — e sem outros vários jogadores lesionados ao redor do elenco —, o Packers vê as chances de ir para a pós-temporada pela nona vez seguida reduzidas drasticamente. O novo quarterback titular é Brett Hundley, escolhido na quinta rodada do draft de 2015.

Jogo maluco em Nova Orleans

Wesley Hitt / Getty Images/AFP

New Orleans Saints e Detroit Lions fizeram um jogo intenso, cheio de erros e com alta pontuação. O Saints levou a melhor, com direito a seis turnovers — três interceptações e três fumbles — de Matthew Stafford, e venceu por 52 a 38. Drew Brees chegou a ser interceptado duas vezes, mas a defesa mostrou evolução.

Falcons toma outra virada

Kevin C. Cox / Getty Images/AFP

O Atlanta Falcons não cansa de levar viradas. Depois de abrir 17 a 0, o atual campeão da Conferência Nacional levou 20 pontos seguidos do Miami Dolphins, comandado por Jay Cutler. Os dois times agora estão 3-2 na temporada — e ambos estão em terceiro lugar em suas divisões. Desde 2008 (contando temporada regular e playoffs), Matt Ryan é o quarterback que mais cedeu viradas depois de estar liderando por pelo menos 17 pontos: cinco — nenhum outro quarterback cedeu mais de três.

Patriots ainda tem problemas, mas lidera a divisão

Abbie Parr / Getty Images/AFP

O New England Patriots sofreu de novo, mas conseguiu vencer o New York Jets após sair perdendo por 14 a 0. A vitória foi por 24 a 17 — com direito a uma jogada polêmica de Austin Seferian-Jenkins, que sofreu um fumble na entrada da end zone, que transformou um provável touchdown em touchback. Com isso, apesar de todos os problemas defensivos — é o primeiro time a ceder 300 jardas para seis QBs consecutivos na história da liga —, o Patriots lidera a AFC Leste.

O 49ers tem um novo QB

Patrick Smith / Getty Images/AFP

A era Brian Hoyer em San Francisco durou seis semanas. O novato C.J. Beathard assumiu a posição na derrota para o Washington Redskins por 26 a 24. Apesar das limitações físicas, o novato mostrou inteligência e alguma precisão. Com isso, já foi confirmado como titular nos próximos jogos pelo técnico Kyle Shanahan.

Rams vence o jogo de times em ascensão

Logan Bowles / Getty Images/AFP

O Los Angeles Rams e o seu ataque reformulado enfrentou o Jacksonville Jaguars e a sua defesa em crescimento. Desta vez, mesmo fora — e parece que o Jaguars não consegue mesmo vencer em casa —, o Rams levou a melhor. Todd Gurley fez uma nova grande partida e tirou o peso das costas do segundo anista Jared Goff. Foram 116 jardas em 23 corridas para o running back, que é um dos mais beneficiados no sistema de Sean McVay.

Chiefs perde a invencibilidade

Peter Aiken / Getty Images/AFP

O Miami Dolphins de 1972 já pode brindar, como manda a tradição, pois não há mais invictos na temporada 2017. O Kansas City Chiefs perdeu em casa para o Pittsburgh Steelers, que se recuperou após ser atropelado pelo Jacksonville Jaguars. O Steelers fez o jogo exatamente como gosta: defesa forte, jogo corrido estabelecido com Le'Veon Bell e jogadas explosivas de Antonio Brown.

Adrian Peterson ainda tem gasolina no tanque

Christian Petersen / Getty Images/AFP

O sistema do New Orleans Saints não funcionou para Adrian Peterson. Mas o veterano mostrou que ainda pode jogar em alto nível em uma situação mais adequada. Mesmo com poucos treinos e no primeiro jogo, AD correu 26 vezes, teve 134 jardas e dois touchdowns na vitória do Arizona Cardinals sobre o Tampa Bay Buccaneers por 38 a 33. Quem precisa de David Johnson? Do outro lado, Jameis Winston machucou o ombro, mas não é uma preocupação a longo prazo.

Giants quebra a banca

Justin Edmonds / Getty Images/AFP

Se fosse para apostar em apenas um vitorioso do domingo, a escolha óbvia era o Denver Broncos. Afinal de contas, o New York Giants foi para campo com cinco derrotas na conta e sem os seus quatro principais recebedores — todos machucados. Mas o Giants contou com um jogo livre de erros de Eli Manning, uma atuação prolífica do running back Orleans Darkwa e um desempenho sólido do tight end novato Evan Engram, que foi o principal alvo da noite, para derrubar os favoritos por 23 a 10. De quebra, a defesa apareceu no nível do ano passado, com direito a duas interceptações sobre Trevor Siemian, uma delas retornada para touchdown por Janoris Jenkins.

Resultados do domingo na NFL:

Baltimore Ravens 24-27 Chicago Bears

Houston Texans 33-17 Cleveland Browns

Minnesota Vikings 23-10 Green Bay Packers

New Orleans Saints 52-38 Detroit Lions

Atlanta Falcons 17-20 Miami Dolphins

New York Jets 17-24 New England Patriots

Washington Redskins 26-24 San Francisco 49ers

Arizona Cardinals 38-33 Tampa Bay Buccaneers

Jacksonville Jaguars 17-27 Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs 13-19 Pittsburgh Steelers

Oakland Raiders 16-17 Los Angeles Chargers

Denver Broncos 10-23 New York Giants