O jogo começou equilibrado, com as duas equipes tentando o gol. Smalling quase abriu o placar no primeiro lance da partida. Ayew respondeu para os galeses. Contudo, Lingard foi mais decisivo. Em ataque do United, ele recebeu passe de calcanhar de Rashford e bateu na saída do goleiro. Depois de abrir o placar, o Manchester se segurou, pisou no freio, mas também não recebeu ameaças do Swansea.