PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Com um gol do jovem atacante Marcus Rashford, o Manchester United venceu o Benfica por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), e manteve os 100% de aproveitamento na pela terceira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões.

O lance que determinou a vitória veio em erro do jovem goleiro belga Mile Svilar. Rashford cobrou falta lateral, o arqueiro segurou a bola e deu dois passos para trás. A bola entrou por pouco e foi necessário o apoio da tecnologia de linha para confirmar o gol.

Os Diabos Vermelhos mantiveram a sequência de vitórias no torneio continental e lideram com nove pontos, três a mais que o vice-líder Basel.

Quem se complicou com os resultados foram os portugueses. O time dos brasileiros Jonas, Gabriel Barbosa e Luisão ainda não somou pontos no torneio e está perto de ser eliminado.

Para piorar, o zagueiro foi expulso aos 48 minutos da segunda etapa e vai desfalcar o time na próxima partida, também contra o United.

No outro jogo do grupo, o Basel venceu por 2 a 0 o CSKA em Moscou e voltou para a Suíça com três pontos importantes, que garantiram a segunda colocação da chave.

O albanês Taulant Xhaka abriu o placar para os visitantes, aos 29 minutos do primeiro tempo. O placar durou até os 45 da segunda etapa, quando o camaronês Dimitri Oberlin fez o gol que garantiu a vitória e evitou qualquer tipo de reação dos russos.

Os times voltam a se enfrentar na próxima rodada, dia 31 de outubro. No entanto, mudam os mandos de campo: o United recebe o Benfica no Old Trafford, enquanto o CSKA visita o Basel.