Helen Spadari, da AMO, foi campeã nos 3.000m com obstáculos Fernanda Davoglio / CBAt,Divulgação

Os atletas de clubes gaúchos conquistaram 13 medalhas no Campeonato Brasileiro sub-23 da atletismo, disputado neste sábado (28) e domingo (29) no no Estádio José Carlos Daudt, na Sogipa, em Porto Alegre.

Foram quatro ouros, duas pratas e sete bronzes. A Sogipa e a Associação Recreativa Medalha de Ouro (AMO), de Santa Cruz do Sul, faturam dois títulos cada no campeonato (veja abaixo).

Leia Mais Mais de 500 atletas disputam o Brasileiro sub-23 de atletismo na Sogipa

O destaque individual foi o sogipano Saymon Hoffmann, que conquistou um ouro (lançamento de disco) e um bronze (arremesso de peso) na competição. O atleta de 18 anos foi o responsável pela primeira vitória do clube anfitrião no campeonato, no lançamento do disco, com 48m77cm.

Dono de duas medalhas, Saymon Hoffmann confirmou o favoritismo no lançamento com disco Fernanda Davoglio / CBAt,Divulgação

Saymon é um grande destaque das categorias de base no país. No ano passado, foi campeão sul-americano sub-18 na Argentina no peso e no disco e este ano ganhou as duas provas no sul-Americano Sub-20 de Georgetown, na , na Guiana.

Nos 3.000m com obstáculos, a gaúcha Helen Spadari (AMO-RS) era só felicidade. Ela obteve o primeiro título brasileiro da carreira ao completar a prova em 11min37s16, seu melhor resultado do ano. Na semana passada, ela já havia sido campeã da mesma prova dos Jogos Universitários Brasileiros, realizados em Goiânia (GO).

– Achei que havia perdido o ano por causa de uma fascite plantar no pé direito, que tirou longo tempo dos treinos. Deu tempo de voltar e acabo a temporada com duas vitórias muito importantes, que me dão muita esperança para 2018 – disse a corredora, que treina em Bento Gonçalves.

Nos 20 km da marcha atlética, brilhou outra gaúcha da Sogipa, Carolina Fontoura Moreno. A atleta de 20 anos decidiu investir tudo na carreira de marchadora e há três anos mora em Guadix, perto de Granada, na região de Andaluzia, na Espanha. Ela treina num dos centros mais respeitados do mundo, comandado por Daniel Jacinto Garzón.

– Treino junto com vários atletas olímpicos e o objetivo é crescer aos poucos com a sequência de treinos – disse Carolina, que estabeleceu seu recorde pessoal na pista com 1h51mins3s35. Em provas de rua, a sua melhor marca é de 1h57mins57,obtida em junho passada, em La Coruña, na Espanha.

– Quero seguir os passos da Erica (Erica Rocha de Sena) e me tornar uma referência na marcha no Brasil – completou.

A Fecam-PR foi a grande campeã da competição, encerrada na tarde deste domingo. A equipe de Campo Mourão somou 181 pontos na classificação geral, sendo campeã também do masculino, com 94, e terceira colocada no feminino, com 87.

Já no quadro geral de medalhas por Estados, São Paulo foi o destaque, com 37 pódios (11 ouros, 19 pratas e sete bronzes).

As medalhas gaúchas

OUROS

Carolina Fontoura Moreno (Sogipa) – 1h51mins3s35 / 20km marcha atlética

Helen Spadari (AMO) – 3.000m com obstáculos / 11min37s16

Jaqueline Weber (AMO) – 1.500m / 4min30s82

Saymon Hoffmann (Sogipa) – lançamento do disco / 48,77 m

PRATAS

Enir Borges Neto (Sogipa) – Salto com vara / 4m60cm

Gabriela Varisco de Oliveira (Sogipa) – 800m / 2min11s72