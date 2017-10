Em sua primeira visita ao novo estádio Wanda Metropolitano, o líder Barcelona empatou com o Atlético de Madri (3º) em 1 a 1, neste sábado pela oitava rodada da Liga espanhola, e manteve a invencibilidade no campeonato.

O meia Saúl Ñiguéz abriu o placar para os donos da casa, aos 21 minutos do primeiro tempo, com belo chute da entrada da área. Na volta do intervalo, o Barça suou para buscar o resultado e o gol só veio aos 37, com o uruguaio Luis Suárez.

Na comemoração, o pistoleiro pediu silêncio e provocou os torcedores madrilenhos. Antes do jogo, a torcida Colchonera exibiu milhares bandeiras da Espanha e cantou o tradicional "Viva Espanha". A partida foi marcada pela crise política entre o governo espanhol e o governo Catalão, que busca a independência.

No entanto, os presidentes dos clubes quiseram deixar imagem de normalidade e assistiram o jogo lado a lado nas tribunas.

O Barcelona manteve a invencibilidade, mas perdeu os 100% de aproveitamento na competição. Os catalães chegaram aos 22 pontos e têm cinco de vantagem para o segundo colocado, Real Madrid.

Mais cedo, o português Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol no Campeonato Espanhol para salvar o clube merengue e garantir a vitória sobre o Getafe (14º) por 2 a 1.

No 100º jogo do técnico francês Zinedine Zidane no comando da equipe, CR7 recebeu lançamento nas costas da zaga e bateu cruzado, aos 40 minutos da segunda etapa, para assegurar os três pontos no campeonato.

Ronaldo esbravejou com irritação, enquanto os companheiros o abraçavam.

Antes, o francês Karim Benzema abriu o placar para os visitantes, aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Getafe empatou com Jorge Molina, aos 11.

Nos outros jogos do dia, o Athletic Bilbao (9º) venceu o Sevilla (4º) em casa por 1 a 0, com gol de Mikel Vesga aos 43 minutos do primeiro tempo. Já a Real Sociedad (7º) venceu o Alavés (19º) fora de casa por 2 a 0.

-- Programação e resultados da oitava rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Espanyol - Levante 0 - 0

- Sábado:

Athletic Bilbao - Sevilla 1 - 0

Getafe - Real Madrid 1 - 2

Alavés - Real Sociedad 0 - 2

Atlético de Madri - Barcelona 1 - 1

- Domingo:

(08h00) Eibar - Deportivo La Coruña

(12h15) Girona - Villarreal

(14h30) Málaga - Leganés

(16h45) Betis - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Las Palmas - Celta Vigo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 22 8 7 1 0 24 3 21

2. Real Madrid 17 8 5 2 1 15 7 8

3. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 13 5 8

4. Sevilla 16 8 5 1 2 9 4 5

5. Valencia 15 7 4 3 0 15 7 8

6. Betis 13 7 4 1 2 14 11 3

7. Real Sociedad 13 8 4 1 3 19 17 2

8. Leganés 11 7 3 2 2 5 3 2

9. Athletic Bilbao 11 8 3 2 3 10 9 1

10. Villarreal 10 7 3 1 3 9 9 0

11. Levante 10 8 2 4 2 8 10 -2

12. Espanyol 9 8 2 3 3 7 11 -4

13. Celta Vigo 8 7 2 2 3 13 11 2

14. Getafe 8 8 2 2 4 10 9 1

15. Deportivo La Coruña 7 7 2 1 4 9 16 -7

16. Girona 6 7 1 3 3 6 11 -5

17. Las Palmas 6 7 2 0 5 5 13 -8

18. Eibar 6 7 2 0 5 3 17 -14

19. Alavés 3 8 1 0 7 3 12 -9

20. Málaga 1 7 0 1 6 4 16 -12