Em um jogo épico, cheio de reviravoltas e com muitos home runs, o Houston Astros venceu o Los Angeles Dodgers no jogo dois da World Series da Major League Baseball (MLB) na noite de quarta-feira (25), madrugada de quinta no Brasil. Jogando fora de casa, a equipe texana empatou a série melhor de sete partidas em 1 a 1. Essa foi a primeira vitória do Astros em World Series. No total, oito home runs foram anotados na partida — o novo recorde para um jogo de World Series. Com 11 entradas, o jogo durou 4h19min.

O jogo começou com um bom duelo de arremessadores. Rich Hill, pelo Dodgers, e Justin Verlander, no Astros, conseguiram segurar os rebatedores adversários nas duas primeira entradas da partida. O time visitante conseguiu abrir o placar na terceira entrada, com Alex Bregman impulsionando Josh Reddick após rebatida simples. A resposta do Dodgers aconteceu na quinta entrada. Joc Pederson conseguiu um home run contra Verlander, empatando o jogo. No mesmo inning, Hill deixou o montinho para a entrada de Kenta Maeda.

No sexto inning, o ataque do time da casa voltou a castigar Verlander. Com Chris Taylor em base, Corey Seager anotou um home run contra o veterano arremessador do Astros, colocando o Dodgers na frente por 3 a 1. No meio da sexta entrada, Tony Watson substitui Maeda nos arremessos pelos Dodgers. Watson conseguiu sair ileso do inning.

Verlander não voltou para o montinho do Astros na sétima entrada, dando lugar a Will Harris, que não cedeu corridas no inning. O Dodgers também trocou de arremessador na sétima entrada. Ross Stripling entrou no jogo, mas não durou muito. Após ceder um walk a Marwin Gonzalez, o pitcher foi substituído por Brandon Morrow, que conseguiu as eliminações necessárias.

Tentando garantir a vitória, o manager do Dodgers, Dave Roberts, colocou seu fechador, Kenley Jensen, na oitava entrada após Morrow ceder uma rebatida dupla a Bregman. Carlos Correa conseguiu uma simples contra Jensen, impulsionando Bregman ao home plate: 3 a 2 para o Dodgers. No nono inning, que era para ser o último, Gonzalez conseguiu um home run contra Jensen, empatando o marcador. Na parte baixa da entrada, Ken Giles entrou no jogo para arremessar contra o time da casa. Giles conseguiu as três eliminações, forçando entradas extras no jogo.

O Dodgers colocou Josh Fields no montinho na 10ª entrada. Jose Altuve e Correa conseguiram dois home runs de uma corrida contra Fields, deixando o Astros na frente do placar com duas corridas de vantagem. Após ceder uma rebatida dupla, Fields saiu de campo, dando lugar a Tony Cingrani, que conseguiu fechar a entrada sem ceder mais corridas aos visitantes.

Em seu primeiro duelo na décima entrada contra o Dodgers, Giles cedeu um home run a Yasiel Puig. 5 a 4 para o Astros. O time da casa forçou a necessidade de mais uma entrada após Logan Forsythe ser impulsionado por Enrique Hernandez. Tudo igual no duelo. Após ceder essa corrida, Giles foi substituído por Chris Devenski, que fechou o inning.

Na tentativa de frear o avanço do Astros, Roberts colocou Brandon McCarthy nos arremessos na 11ª entrada. A alteração não deu certo. Cameron Maybin chegou na primeira base com uma single e roubou a segunda base em seguida. Com seu companheiro em base, George Springer rebateu um home run para o campo central, colocando o Astros na frente por duas corridas de vantagem novamente.

Na parte baixa da 11ª entrada, o Dodgers voltou a assustar o Astros. Charlie Culberson rebateu um home run contra Devenski, diminuindo a diferença para apenas uma corrida. No entanto, Devenski se recuperou e fechou o jogo com um strikeout contra Puig, garantindo o empate do Astros na série.