O Los Angeles Dodgers saiu na frente na disputa pela World Series da Major League Baseball (MLB) ao vencer o Houston Astros na noite de terça-feira (24). Jogando em casa, a equipe da Califórnia venceu o jogo 1 da série melhor de sete partidas pelo placar de 3 a 1. Todas as corridas da partida foram anotadas por home runs. O arremessador titular do Dodgers no duelo, Clayton Kershaw, foi o destaque do jogo, que durou apenas 2h28min.

Agora, o Astros busca empatar a série nesta quarta-feira (25) para não deixar o Dodgers ganhar corpo no embate, como fez nas outras disputas dos playoffs neste ano.

O duelo

Aproveitando o fator casa, seu potente lineup e a segurança de ter Kershaw no montinho, o Dodgers abriu o placar logo na primeira entrada. Chris Taylor não deu moleza para Dallas Keuchel, que começou a partida nos arremessos pelo Astros, e rebateu um home run para o campo esquerdo do Dodger Stadium.

Keuchel conseguiu superar o revés contra Taylor e anulou os rebatedores do Dodgers nas quatro entradas seguintes. Do outro lado, Kershaw segurou o lineup do Astros até a terceira entrada. No quarto inning, Alex Bregman igualou o marcador após rebater a bolinha para fora dos limites do campo.

Na quinta entrada, os dois arremessadores foram bem e não deixaram jogadores chegarem ao home plate. No entanto, no sexto inning, Justin Turner castigou Keuchel, rebatendo um home run com Taylor em base: 3 a 1 para o time da casa. Keuchel voltou para arremessar na sétima entrada, mas foi substituído por Brad Peacock após ceder uma rebatida simples a Corey Seager. Peacock conseguiu forçar a última eliminação necessária para fechar o inning.

No Dodgers, Kershaw deixou o jogo na oitava entrada após ótima atuação no montinho. O arremessador cedeu apenas três rebatidas e uma corrida, conseguindo 11 eliminações por strikeout. Em seu lugar, entrou Brandon Morrow, que não permitiu corridas no inning. Na parte baixa da oitava entrada, Chris Devenski substituiu Peacock no montinho pelo Astros. Devenski barrou o ataque do Dodgers na ocasião.

Mas as esperanças de virada dos visitantes acabou com a entrada do fechador do Dodgers, Kenley Jansen, na nona e última entrada. Jansen eliminou George Springer por strikeout e forçou as eliminações de Bregman e Jose Altuve. Fim de papo. Vitória do Dodgers por 3 a 1.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira (25), às 22h, novamente no Dodger Stadium, para disputar o jogo 2 da série mundial.

Os jogos da World Series 2017