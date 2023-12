O Brasil já conhece todos seus representantes na Libertadores 2024. Com as confirmações de Grêmio e Bragantino na principal competição sul-americana, as sete vagas do país estão preenchidas também com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético-MG (todos pelo Brasileirão) e São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Os brasileiros terão mais uma equipe no torneio pelo título da Libertadores do Fluminense nesta temporada.