O Monumental de Núñez receberá a partir das 20h15min desta terça-feira (24) a partida de ida das semifinais da Libertadores entre River Plate e Lanús. Além de iniciar a disputa por uma vaga na decisão do torneio de clubes mais importante da América, o jogo tem uma novidade fora das quatro linhas: o brasileiro Sandro Meira Ricci será o árbitro de vídeo. Será a primeira experiência da tecnologia no torneio continental.

O River chega às semifinais com moral depois de uma virada épica contra o Jorge Wilstermann na fase anterior. Depois de perder por 3 a 0 na Bolívia, aplicou uma goleada histórica de 8 a 0 — com direito a cinco gols do ex-colorado Ignacio Scocco. O Lanús também sofreu. Perdeu para o San Lorenzo por 2 a 0 no jogo de ida, devolveu o placar na volta e precisou dos pênaltis para ficar com a classificação.