Corinthians

O Corinthians/Audax derrotou o Colo-Colo, do Chile, na disputa de pênaltis, por 5 a 4, após empate em 0 a 0 nos 90 minutos e sagrou-se campeão da Copa Libertadores da América feminina. A final foi disputada neste sábado (21), no estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai.

Invictas, as duas equipes chegaram à decisão com todo o mérito. As paulistas vinham de quatro vitórias em quatro jogos, enquanto as chilenas acumulavam três vitórias e um empate. E a partida foi extremamente equilibrada, apesar da maior posse de bola do time brasileiro, que terminou com 10 jogadoras, após a expulsão da atacante Raquel, aos 39 minutos do segundo tempo.

O grande destaque da decisão foi a goleira corintiana Lelê, 23 anos, que defendeu duas cobranças de pênalti e ainda viu Rocio Soto desperdiçar sua chance, o que definiu a vitória brasileira. Antes, Lelê havia impedido que as chilenas conquistassem o título ao segurar o chute de Carla Guerrero no fechamento da primeira série de penalidades.

Este foi o primeiro título do Corinthians, que atua em parceria com o Audax, na história da Libertadores feminina que chegou à sua nona edição. Para o Brasil esta foi a sétima conquista. Na disputa do terceiro lugar, o River Plate derrotou o Cerro Porteño por 2 a 1 e garantiu um lugar no pódio.

Vale lembrar que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu seu novo regulamento de licenciamento de clubes, que passará a valer a partir de 2018 e que uma das principais novidades é que os times que disputarão a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana só poderão participar dos torneios se tiverem também uma equipe feminina. Essa nova regra passará a valer a partir de 2019, segundo o deliberação.