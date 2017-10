Felipe Nyland / Agencia RBS

O Juventude confirmou no final da tarde deste sábado a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. A decisão ocorreu após reunião com o departamento de futebol, no Estádio Alfredo Jaconi. Juntamente com o treinador, deixam o clube o preparador físico Anselmo Sbragia e os auxiliares Luciano Cardozo e Bem Hur Peres.

Contratado em meio ao Gauchão, Dal Pozzo levou o time até as quartas de final, quando foi derrotado duas vezes pelo Caxias. Na Série B, o time conseguiu uma grande arrancada, chegou a liderar, mas caiu de rendimento a partir da reta final do primeiro turno. As opções do comandante, o baixo aproveitamento do time e a sequência de quatro derrotas seguidas foram decisivas para a mudança da diretoria.

Na sexta-feira, após o revés por 2 a 0 para o Guarani, em Campinas, o treinador mostrou-se incomodado com o desempenho do time e chegou a declarar que alguns atletas não estavam mais comprometidos com o grupo.

Em 38 jogos sob o comando do treinador, o time teve 14 vitórias, nove empates e 15 derrotas.