Mais de 17 milhões de brasileiros já tiraram nova Carteira de Identidade Nacional

Nova carteira de identidade reduz as fraudes.

“A nova Carteira de Identidade Nacional reduz as fraudes , melhora os cadastros administrativos e qualifica o acesso a serviços públicos digitais, pois possibilita um acesso mais seguro (conta Ouro) aos mais de 4,5 mil serviços digitais disponíveis no Gov.br”, destacou a pasta.

Em nota, o ministério reforçou que todos os brasileiros têm até 2032 para fazer a troca do documento pela nova identidade, sendo que a primeira via é gratuita. Atualmente, a CIN é emitida em todos os Estados brasileiros. Mais informações podem ser acessadas no gov.br/identidade.