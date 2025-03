Victor Gabriel tranquiliza torcida do Inter sobre lesão: "Foi só um susto"

Victor Gabriel deixou o gramado do Beira-Rio chorando.

Embora tenha deixado o Gre-Nal decisivo do Gauchão durante o segundo tempo, ele garantiu que não é uma lesão que irá lhe afastar dos próximos jogos.

— Estou bem, foi só um susto . O choro foi de frustração, pois não queria sair do jogo. Para tranquilizar todo mundo, estou me sentindo bem — disse Victor Gabriel durante o Globo Esporte, na RBS TV.

Quando o Inter volta a campo?

Promovido ao elenco principal do Inter nesta temporada, Victor Gabriel participou dos 12 jogos do Gauchão, 11 deles como titular . Marcou um gol e deu uma assistência na competição.

