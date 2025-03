Na Libertadores, Inter terá como adversários um brasileiro e dois campeões da América 

Sorteio foi realizada nesta segunda-feira (17). DANIEL DUARTE / AFP

O desafio do Inter em busca do tri da América começa em Salvador. No sorteio da Libertadores, o Bahia será o primeiro adversário colorado, na competição que começa entre 2 e 4 de abril. Completam o Grupo F dois campeões, o Nacional-URU e o Atlético Nacional-COL.

Depois de enfrentar o time de Rogério Ceni, o Colorado recebe o Atlético Nacional-COL em casa, na semana entre 9 e 11 de abril, e fecha o primeiro turno entre 23 e 25 de abril contra o Nacional-URU também em casa.

Na segunda metade, com três jogos em maio viaja para enfrentar o Atlético Nacional entre 7 e 9. Depois, visita o Nacional em Montevidéu, entre 14 e 16. Fecha a primeira fase contra o Bahia em casa, de 28 a 30 de maio.

Adversários conhecidos

No sorteio da competição, realizado em Luque, no Paraguai, o Inter, que estava no pote 2, caiu no grupo do Nacional-URU mais uma vez. Os uruguaios são os adversários mais vezes enfrentados pelos colorados, com 12 confrontos.

Depois, foi sorteado o Atlético Nacional-COL, bicampeão, em 1989 e em 2016. O tradicional time colombiano foi adversário do Inter em 1993, na fase de grupos.

O Bahia, que está de volta à Libertadores após 36 anos, será adversário colorado, como foi em 1989. Na ocasião, os colorados eliminaram os baianos nas quartas de final.

Calendário

Além da dificuldade do grupo, o calendário será um desafio. Antes da estreia na Libertadores, terá a primeira rodada do Brasileirão, no Maracanã, contra o Flamengo. Depois serão dois duelos em casa, contra Cruzeiro e Atlético Nacional. O Brasileirão terá três rodadas, Fortaleza fora, Palmeiras em casa e Grêmio fora. Volta a ter Libertadores, recebendo o Nacional e joga no Beira-Rio contra o Juventude, completando uma sequência de quatro jogos em Porto Alegre.

A data de 30 de abril está reservada para o começo da Copa do Brasil. Vem, então, o efeito contrário, com quatro partidas seguidas como visitante: Corinthians, Atlético Nacional, Botafogo e Nacional. A sequência de partidas quarta e domingo fecha com Mirassol (em casa), volta da Copa do Brasil, Sport (fora) e Bahia em casa pela Libertadores.

Calendário do Inter na Libertadores

*2/4 - Bahia x Inter

*9/4 - Inter x Atlético Nacional

*23/4 - Inter x Nacional

*7/5 - Atlético Nacional x Inter

*14/5 - Nacional x Inter

*28/5 - Inter x Bahia

*Data base.

Calendário geral do Inter na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

Flamengo (Maracanã) - 29/3

Bahia (Fonte Nova) - 2/4

Cruzeiro (Beira-Rio) - 6/4

Atlético Nacional (Beira-Rio) - 9/4

Fortaleza (Castelão) - 13/4

Palmeiras (Beira-Rio) - 16/4

Grêmio (Arena) - 20/4

Nacional (Beira-Rio) - 23/4

Juventude (Beira-Rio) - 27/4

Copa do Brasil (a definir) - 30/4

Corinthians (Itaquera) - 4/5

Atlético Nacional (fora) - 7/5

Botafogo (Nilton Santos) - 11/5

Nacional (fora) - 14/5

Mirassol (Beira-Ro) 18/5

Copa do Brasil (a definir) - 21/5

Sport (Ilha do Retiro) - 25/5

Bahia (Beira-Rio) - 28/5