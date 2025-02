Inter tenta repetir contra o São Luiz o desempenho diante de adversários da Série A

Roger comandou o último treino antes da viagem. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O desafio do Inter nesta noite em Ijuí é repetir contra as equipes de divisões inferiores o desempenho que teve diante dos adversários da Série A. O time de Roger Machado enfrenta o São Luiz, às 22h, no Estádio 19 de Outubro, pela penúltima rodada da primeira fase do Gauchão. A vitória é fundamental para seguir a perseguição pela liderança geral.

A atuação no Gre-Nal foi bastante elogiada, mesmo que não tenha resultado em três pontos. A superioridade colorada foi nítida, inclusive com mais fluidez do que nas outras partidas, contra oponentes mais fechados. Essa, inclusive, é uma das razões apontadas para as dificuldades em compromissos anteriores.

Autor do gol de empate no Gre-Nal, Fernando falou sobre o tema após o clássico. Por mais que obviamente aumente a dificuldade quando se enfrenta jogadores mais qualificados, os espaços tendem a aparecer na mesma proporção.

— É diferente quando joga contra um time grande, que divide jogo e não fica só atrás — apontou.

Os números em jogos desparelhos assim podem maquiar atuações. Contra o Avenida, por exemplo, o Inter finalizou mais de 20 vezes, mas demorou a ter a iminência do gol. Mesmo no Beira-Rio. Mais fidedigno foi o cenário do confronto com o São José, no Estádio do Vale. Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o placar só foi alterado nos acréscimos em um gol de pênalti. Neste jogo, o Inter fez dois gols, mais do que criou, na avaliação do Sofascore.

A esperança colorada é de que a atuação no Gre-Nal tenha "destravado" o time. Enfrentar, fora de casa, um rival à altura e ser superior pode dar mais confiança e mostrar a evolução. O comentarista Eric Faria, que trabalhou no jogo pelo Premiere, avalia:

— O time deu sinais melhores. É normal que seja assim. É o primeiro mês da temporada, a motivação do clássico ajuda nessa evolução. Mas meu ponto é que o Inter jogou o próprio sarrafo lá em cima e de alguma forma os olhares, as cobranças e as expectativas acabam sendo mais altas também. Foi melhor do que o Grêmio, finalizou mais, os atacantes se procuraram e se acharam bastante. Se fosse dar uma nota para o Inter, seria entre 7,5 e 8.

Tem outro ponto que faz a partida desta noite ser tão importante. A equipe entrará em campo sabendo se começa o jogo, por exemplo, em segundo lugar no grupo. O Caxias enfrenta o Guarany, em Bagé, às 19h, e se vencer, assume a ponta. Por outro lado, no melhor cenário, acaba a rodada em primeiro lugar geral caso vença e o Juventude não ganhe do Avenida em Santa Cruz do Sul.

— Vamos buscar vencer os próximos jogos para ser primeiro lugar geral. Precisamos manter a evolução. Porque mesmo tendo a base do ano anterior, a troca de jogadores faz com que precise de alguma adaptação — declarou Roger Machado.

Em um grupo tão apertado, não tem folga no calendário nem espaço para relaxar.

Inter nas últimas rodadas

vs Avenida

3.09 xG

21 finalizações

7 defesas do goleiro

12 finalizações de dentro da área

15 escanteios

558 passes

7 desarmes

vs São José

1,67 xG

14 finalizações

3 defesas do goleiro

7 finalizações de dentro da área

5 escanteios

565 passes

2 desarmes

vs Grêmio

2,04 xG

14 finalizações

4 defesas do goleiro

12 finalizações de dentro da área

5 escanteios

270 passes

3 desarmes