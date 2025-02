Inter ganha concorrente europeu por volante do San Lorenzo

Irala é titular do meio-campo do San Lorenzo.

Em busca de mais um volante no mercado, a direção colorada já tem um alvo estabelecido. Uma proposta oficial foi enviada ao San Lorenzo-ARG pelo volante Elían Irala , mas a concorrência inglesa pode atrapalhar os planos do Inter.

Segundo informa a imprensa argentina nesta terça-feira (11), o Brighton, da Inglaterra, estaria entrando na disputa pelo volante de 20 anos. A proposta do clube inglês, no entanto, não foi divulgada.

A ideia do agente do jogador, o mesmo do lateral-esquerdo Bernabei, é que o volante permaneça até a metade do ano atuando na Argentina. O objetivo, com isso, é conseguir arrecadar um valor maior na reabertura da principal janela de transferências para a Europa.