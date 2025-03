"Não aguento mais responder essa pergunta", diz Argel sobre ser o último técnico campeão gaúcho pelo Inter

Argel Fuchs na final do Gauchão de 2016, vencida pela equipe colorada contra o Juventude.

Em entrevista à Rádio Gaúcha na noite deste sábado (15), o técnico Argel Fuchs falou sobre a constante lembrança de ser o último treinador a conquistar o Campeonato Gaúcho pelo Internacional, em 2016. Na véspera da final de 2025, Argel destacou a importância do título estadual e a dificuldade de conquistá-lo.

Ouça a entrevista na íntegra

Argel ressaltou que, apesar de parecer fácil, ganhar o Campeonato Gaúcho é uma tarefa árdua , que envolve superar diversos desafios e adversários de diferentes nacionalidades. Argel também enfatizou a importância do título para o clube e para a torcida colorada.

Ele expressou seu desejo de ver o Internacional campeão novamente, destacando a necessidade de interromper a sequência de títulos do Grêmio e devolver a hegemonia ao clube colorado.

Durante a entrevista, Argel disse acreditar que o time do Inter é superior ao Grêmio e afirmou que nenhum dos jogadores gremistas seria titular no Inter. Ele também questionou as críticas sobre o treinador gremista, Gustavo Quinteros: