Inter faz oferta por volante do San Lorenzo

Depois da saída de Rômulo para o Tigres, do México, o Inter avalia a possibilidade de buscar outro volante para o elenco. A bola da vez é o argentino Elián Irala, de 20 anos, do San Lorenzo.

De acordo com a apuração de Zero Hora, o clube argentino confirma o recebimento da oferta do Inter pelo jogador. Contudo, os valores são mantidos sob sigilo.

Em 2024, o San Lorenzo pedia 7 milhões de euros (R$ 42,1 milhões) pelos 70% que detém do atleta. Um clube dos Emirados Árabes tentou a contratação de Irala, mas o jogador recusou a oferta por acreditar em um futuro na Inglaterra, já que recebeu sondagens do Brighton.

O Inter não tem urgência para repor a saída de Rômulo em função da chegada de Ronaldo. Porém, no caso de Irala, a avaliação é de que a aposta em um jovem com potencial seria um bom negócio no momento.

Elián Irala é um primeiro volante e tem sido titular da equipe comandada pelo técnico Miguel Ángel Russo. O argentino é oriundo das categorias de base do clube de Almagro e estreou profissionalmente em 2023.

Irala foi titular nos três jogos do San Lorenzo na Liga Argentina em 2025. No ano passado, foram 45 partidas disputadas e dois gols marcados pelo jogador de 20 anos.