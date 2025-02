Gustavo Prado abriu o placar para o Brasil contra os paraguaios. Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira (10), e garantiu vaga antecipada no Mundial sub-20. O triunfo ocorreu pela terceira rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria, mantendo o Brasil com 100% de aproveitamento nesta fase da competição.

O começo do confronto foi quente e com muitas faltas, além de boas chegadas dos dois lados. Aos 14min do primeiro tempo, Gustavo Prado, do Inter, abriu o placar com um chute cruzado.

Dois minutos depois, aos 16 minutos, Rayan recebeu de Pedrinho e tocou rasteiro entre as pernas do goleiro paraguaio: 2 a 0.

A boa vantagem no marcador não durou muito tempo, pois Ángel Aguayo descontou para o Paraguai aos 24 minutos. Foi o primeiro gol que o time de Ramon Menezes sofreu no hexagonal final da competição.

Depois, os dois times tiveram chances de mudar o placar do jogo. Tanto os brasileiros para ampliar, quanto os paraguaios de empatar.

A segunda etapa começou com uma boa chance para o Brasil. Pedrinho entrou na área adversária, de frente para o goleiro, que defendeu o chute. Em seguida, Alfonso soltou um foguete no travessão de Felipe Longo e quase igualou tudo.

Brasil segue 100% no hexagonal final do Sul-Americano sub-20. Rafael Ribeiro/CBF

O Paraguai manteve as principais ações do jogo e pressionou em quase todo o segundo tempo. Porém, aos 32 minutos, Alisson fez o terceiro gol do Brasil, chutando para o fundo da rede após a sobra do goleiro paraguaio em cruzamento de Pedrinho.

O Brasil volta a campo na quinta-feira (13), contra a Argentina, às 22h. O jogo vale a liderança do hexagonal final do Sul-Americano sub-20. No domingo (16), a equipe encerra a campanha contra o Chile.

Mesmo com a pior campanha entre os classificados da primeira fase da competição, a seleção brasileira está com 100% de aproveitamento no hexagonal final.

Quando será o Mundial sub-20?

O Mundial sub-20 será realizado de 27 de setembro a 19 de outubro de 2025, no Chile. O Brasil será um dos cinco representantes da América do Sul — quatro classificados via Sul-Americano, mais os anfitriões.