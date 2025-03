Sem dúvidas sobre escalação, Inter vive clima de ansiedade da torcida antes do Gre-Nal

Não há mistério no ambiente do Inter antes do Gre-Nal decisivo do Gauchão, neste domingo (16), às 16h. Horas antes de ir para o Beira-Rio, o clima na concentração é de ansiedade para o início da partida.

Às 9h30min, o técnico Roger Machado chegou ao hotel e foi muito assediado por torcedores que pediam fotos e autógrafos. Solícito, o treinador atendeu a todos e ouviu variados pedidos dos torcedores.

— É hoje, Roger! Vamos ser campeões! — disse um dos torcedores, enquanto tirava uma foto com o treinador do Inter.

— 4 a 0 hoje hein, professor ?! — gritou outro, ao fundo.

Às 11h30min, a cena se repetiu. A chegada de D'Alessandro fez os torcedores se amontoarem pedindo fotos. O argentino atendeu aos pedidos e fez uma réplica:

— Quero todos vocês no Beira-Rio — disse.

A ansiedade do torcedor, que conta as horas para o início da partida, também está no ambiente do clube. Nas conversas, membros da delegação colorada relatam a expectativa para o início do jogo.

No vestiário, Roger Machado blinda os jogadores do ambiente externo e busca manter o elenco com os pés no chão, mesmo com a vantagem construída no jogo da Arena. Hoje, a equipe pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim confirma o título.

Dentro de campo, o treinador preparou a equipe com a mesma formação e a mesma estratégia do primeiro confronto. O plano é repetir a postura ofensiva que garantiu a vitória no último sábado (8).