Luís Augusto Fischer e os motivos para acreditar no título gaúcho do Inter: "Começar de novo" 

Professor e escritor é torcedor do Inter.

Eu acredito como todo torcedor acredita: porque a vida é acreditar. Esse é o primeiro ponto. E tem logo um segundo: porque precisamos de um título. Minha geração viveu a hegemonia do outro hepta do coirmão, nos anos 60, depois experimentou o céu dos anos 70, com o Octa, primeiro e até agora único, mais o Tri nacional.