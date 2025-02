Guarany-Ba x Caxias: onde assistir, horário e escalações pelo Gauchão

Duelo é mais um "jogo de seis pontos" valendo a classificação. Arte Pioneiro / Agencia RBS

Em confronto direto pela classificação às semifinais do Gauchão 2025, Guarany e Caxias se enfrentam na quarta-feira (12), em Bagé. O duelo é válido pela sétima rodada do Estadual e inicia às 19h no estádio Estrela D'Alva.

Com 12 pontos, o Caxias precisa apenas de um empate para avançar como melhor segundo colocado entre os três grupos, desde que o Ypiranga (com nove pontos) não vença o Brasil-Pel, em Pelotas. Além disso, o Grená ainda sonha com a liderança do Grupo B, que tem o Inter na ponta, com 14.

Já o Guarany joga suas últimas fichas para tentar a vaga. Com oito pontos, a equipe de Bagé está em segundo no Grupo A, que tem o Grêmio em primeiro, com 11.

Prováveis escalações

GUARANY-Ba: Jonathan; Talles, Bruno Cardoso (Saulo), Fabão e Vitor Oliveira (João Victor); David, Murilo Cavalcante, Dênis Germano, Marcelinho (Janderson) e Rogério Sena; Yan Philippe. Técnico: Márcio Nunes

CAXIAS: Victor Golas; Ronei, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Nicholas; Tomas Bastos (Calyson), Gabriel Lima e Richard. Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem para Guarany-Ba x Caxias

Ainda não divulgada

Onde assistir a Guarany-Ba x Caxias

GZH anuncia a transmissão em seu canal do YouTube. O ge.globo/rs também transmite o duelo.

Como chegam Guarany-Ba x Caxias

O Guarany vem de derrota para o Ypiranga, em Erechim, por 1 a 0. O zagueiro Bruno Cardoso retorna de suspensão. O atacante Janderson, que fez sua estreia diante do Canarinho, poderá iniciar o duelo.

Já o Caxias contará com a volta do lateral-esquerdo Kelvyn, que cumpriu suspensão pela expulsão diante do Avenida. O lateral-direito Thiago Ennes, se recuperando de uma entorse no tornozelo, e o zagueiro Alan, que teve uma lesão de ligamento colateral medial, são dúvidas entre os relacionados.

Ainda estão no Departamento Médico o goleiro Thiago Coelho (artroscopia no joelho), o volante Wendell (pubalgia), o atacante Iago (lesão de grau 1 na coxa) e os centroavantes Gustavo Nescau (lesão no joelho) e Welder (lesão na coxa direita).