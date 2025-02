Inter pode preservar Vitão contra o Monsoon

Se for advertido, defensor ficará de fora do jogo de ida da semifinal. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Único jogador pendurado por cartões amarelos do elenco, Vitão tem chances de ser preservado pelo Inter na última rodada da fase classificatória do Gauchão, neste sábado (15), contra o Monsoon.

O objetivo é que ele não corra o risco de, em caso de advertência, ser suspenso para o jogo de ida da semifinal.

A partir do mata-mata, os cartões serão zerados. Assim, o camisa 4 retornaria à equipe no próximo fim de semana. O confronto ainda não tem data, local nem adversário definido, pois depende da classificação geral da competição. Com um ponto a mais do que o Juventude, o Colorado é dono da melhor campanha e, no cenário atual, enfrentaria o Caxias.

Sem Vitão, o técnico Roger Machado deve recorrer ao uruguaio Rogel para formar dupla com o jovem Victor Gabriel. Os dois, inclusive, atuaram juntos recentemente na vitória sobre o Brasil de Pelotas.

Além da alteração na defesa, o Inter também mexerá no ataque por questões médicas: Wesley e Alan Patrick foram substituídos diante do São Luiz, em Ijuí, com suspeitas de desconforto muscular na coxa esquerda e entorse no tornozelo direito, respectivamente.

O treino que definirá a escalação ocorre no final da manhã desta sexta-feira (14), com portões fechados, no CT Parque Gigante.

A provável formação tem: Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique, Wanderson, Carbonero; Valencia (Vitinho ou Yago Noal) e Borré. Todos os jogos da última rodada serão disputados a partir das 16h30min deste sábado.