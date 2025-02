Lesões de Alan Patrick e Wesley causam preocupação no Inter pouco antes das finais

Alan Patrick deixa apreensivo os colorados. Ricardo Duarte / Inter

Uma noite que parecia perfeita ganhou tons dramáticos para o Inter. A vitória por 3 a 1 sobre o São Luiz, somada ao empate do Juventude com o Avenida, deu ao time de Roger Machado a liderança do Gauchão a uma rodada do fim da primeira fase. Mas Alan Patrick se machucou, deixou o campo amparado e causa enorme preocupação no Beira-Rio.

O lance ocorreu quando o jogo já estava 3 a 1. Passava dos 35 minutos. O camisa 10 estava com a bola e tentou fazer um lançamento. Gabriel Davis, do São Luiz, deu um leve toque na bola, desarmando o jogador colorado, que chutou seu pé. O capitão do Inter levou a pior.

Ainda não é possível saber a extensão da lesão. Mas a cena de Alan Patrick deixando o campo se segurando gera apreensão. Disse Roger:

— Vamos analisar, ainda é cedo ainda, né? Mas não sei se vai ter condição para o final de semana. Temos de ver as questões físicas ou clínicas em si.

Além de Alan Patrick, o Inter também informou que Wesley sentiu dores musculares. Por isso, saiu no intervalo. Ele passará por exames nesta quinta-feira (13).

— Wesley disse que manifestou algo no começo do jogo e conseguiu chegar até o final do primeiro, então isso pode ser bom. E ao mesmo tempo pode ser ruim, né, porque pode ser a sinalização de apenas um pequeno desconforto ou uma sobrecarga ali na parte da coxa — comentou o treinador.