Walter perde 26 quilos, retoma a carreira e se diz chateado com o Inter: "Não recebi a medalha da Libertadores até hoje"

Walter pretende jogar a Copa Alagoas pelo Guarany Alagoano. @guaranyalagoano / Instagram / Divulgação

Centroavante que ganhou os olhos do Brasil com a camisa do Inter e que já esteve no Porto, em Portugal, Walter prepara a retomada da carreira no modesto Guarany Alagoano. Aos 35 anos, espera estrear pelo novo clube em 6 de fevereiro, contra o Zumbi, pela Copa Alagoas.

A última partida oficial de Walter foi em 9 de setembro do ano passado, quando ficou 45 minutos em campo pelo Rolim de Moura, na segunda divisão do Campeonato Rondoniense.

A opção por Alagoas uniu o útil ao agradável. A família da noiva do jogador, Maria de Fátima, mora em Maceió, sede do time.

Contudo, Walter pretende cumprir os três meses de contrato com o Guarany Alagoano — até 22 de abril — e, depois, pretende buscar outra equipe para atuar. Ele não vai disputar as partidas da segunda divisão do Campeonato Alagoano.

Perdi 26 quilos nos últimos meses. Foi com dieta. Você diminui bastante coisa em comida, lanche, essas coisas WALTER Centroavante ex-Inter e atualmente no Guarany Alagoano

Em conversa por telefone com a reportagem, Walter contou como tem sido a luta para entrar em forma. O atleta chegou a pesar 123 quilos.

— A minha vida sempre foi muito difícil, com problema de peso. Eu estava muito acima. Perdi 26 quilos nos últimos meses. Foi com dieta. Você diminui bastante coisa em comida, lanche, essas coisas. Falta mais cinco ou seis quilos para eu chegar no peso que quero. Não é fácil — comentou.

Walter tem planos de voltar a um time de maior visibilidade. Tem conversas, garante, mas ainda não há definição sobre o futuro. Além do sobrepeso, precisa conviver com dores nos joelhos. Se não for possível seguir a carreira dentro de campo, já sabe o que quer fazer.

— Eu vou ter o meu limite. Se chegar a minha hora, eu vou parar e vou seguir o caminho de treinador ou empresário — acrescentou.

Walter não depende apenas da renda do futebol para sobreviver. O pernambucano de Recife tem imóveis que aluga em cidades como Goiânia e Porto Alegre.

A gente foi campeão e eu não recebi a medalha da Libertadores até hoje WALTER Centroavante ex-Inter e atualmente no Guarany Alagoano

Passagem pelo Inter

Da Capital, Walter não guarda apenas boas lembranças. Questionado se ainda acompanha o Inter, clube no qual estreou como profissional em 2008, ele revela uma mágoa de cerca de 15 anos.

— Fiquei um pouquinho chateado. A gente foi campeão e eu não recebi a medalha da Libertadores até hoje. Pouca gente comenta isso. Eu joguei até as quartas de final. Fiz gol nas oitavas. Querendo ou não, meio que me afastei (do Inter). Se eu falar que acompanho, vou estar mentindo. Mas eu sinto muito carinho (pelo clube). A torcida ainda que tem um carinho muito grande por mim — explica.

Zero Hora levou a reclamação de Walter ao conhecimento do Inter e solicitou posicionamento. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Walter assinou com o Porto em julho de 2010, aos 21 anos, por seis milhões de euros. O contrato era de cinco anos e tinha multa rescisória de 30 milhões de euros.

Em 2010, o centroavante atuou em 29 jogos pelo Inter. Fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Banfield, na volta das oitavas de final da Libertadores.

Foi titular no primeiro confronto das quartas, contra o Estudiantes, no Beira-Rio, e entrou no segundo tempo no jogo de La Plata. Sua última atuação pelo Inter foi o empate em 1 a 1 com o Palmeiras pela sétima rodada do Brasileirão, em Porto Alegre em 6 de junho de quele ano.

No currículo, Walter também tem São José, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athlético-PR, Paysandu, CSA, Vitória, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira e Pelotas.

Sua última passagem pelo Rio Grande do Sul foi em 2023, quando esteve no São Borja e participou de apenas um jogo (durante 17 minutos) na Terceirona Gaúcha. O contrato foi rescindido em seguida.