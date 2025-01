Walter atuou pelo profissional do Inter de 2008 a 2010. Mauro Vieira / Agencia RBS

Atacante que fez brilhar os olhos de milhares de brasileiros com a camisa do Inter antes de se transferir para o futebol europeu, Walter acumulou boas atuações, gols importantes, mas também situações controversas no Beira-Rio.

Relembre a passagem de Walter pelo Inter

Sua estreia em 2008 veio logo depois de ser destaque do Colorado na Copa São Paulo. Os primeiros jogos daquela temporada pelo profissional fizeram a torcida acreditar que estava vendo um craque se consolidando. Porém, no ano seguinte, alguns problemas começaram a aparecer.

Afastado por indisciplina

Tite subiu Walter para o profissional do Inter. Mauro Vieira / Agencia RBS

Em abril de 2009, o atacante foi afastado por Tite, então técnico do Inter, por indisciplina. Ele havia abandonado a concentração revoltado pelo fato do treinador não tê-lo relacionado para um jogo contra o Guarani, pela Copa do Brasil.

Na ocasião, o técnico disse que "o Inter está acima do Walter," que era apontado como grande revelação do clube.

— Pedi desculpas ao Tite, isso não é coisa que se faça. Sei que errei — comentou Walter, na época.

Dias trancado no apartamento

Walter foi visto entrando em seu prédio, após "sumir por alguns dias". Adriana Franciosi / Agencia RBS

Em meio à campanha do título da Libertadores de 2010, Walter chegou a "sumir". Em março, poucos dias depois da estreia colorada na competição continental, o atacante não apareceu para treinar no clube.

Walter estava trancado em seu apartamento. Ficou sem aparecer por quatro dias, e só autorizava o acesso de sua namorada à residência. Na época, o jogador voltou a se alimentar de forma irregular e abandonou a dieta feita pela nutricionista do Inter, Lenice Carvalho.

Ainda na base, o atleta já admitia dificuldades para manter o peso por "gostar de comer xis". Depois de toda a polêmica envolvendo os dias sem se apresentar no clube, foi vendido ao Porto, de Portugal.

Walter atuou até as quartas de finais da Libertadores 2010, e foi negociado durante a pausa para a Copa do Mundo. Na época, ele chegou a treinar em separado do grupo enquanto aguardava o desfecho das negociações — que se intensificaram após o jogador novamente não se apresentar para os treinamentos, em junho.

Gols na Libertadores

Walter (esquerda) fez o gol da classificação nas oitavas, contra o Banfield, em 2010. Fernando Gomes / Agencia RBS

Apesar das polêmicas, Walter conseguiu ser importante dentro de campo no primeiro semestre de 2010. Logo na estreia da Libertadores, entrou na reta final contra o Emelec e deu a assistência para o gol de Alecsandro, que decretou a virada colorada (2 a 1).

Nos duelos seguintes, contra Deportivo Quito e Cerro fora de casa, o atacante não atuou. Mas foi titular no confronto com os uruguaios no Beira-Rio, e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0.

Depois, começou entre os 11 na partida contra o Emelec, no Equador, que terminou em 0 a 0. Na última rodada, contra os equatorianos, ganhou novamente a chance de começar em campo e ajudou o time a vencer por 3 a 0.

Nas oitavas, até entrou contra o Banfield, na Argentina, quando o Inter perdeu por 3 a 1. Mas o destaque veio na volta, quando o segundo gol do 2 a 0 passou pelos seus pés, garantindo a classificação às quartas.

Contra o Estudiantes, Walter começou em campo na ida e no banco na volta, entrando durante o segundo tempo. Pouco fez, mas esteve em ação durante a classificação.

As atuações despertaram interesse do Porto, que pagou 6 milhões de euros para tirá-lo do Beira-Rio.

Números de Walter pelo Inter

45 jogos

11 gols

uma assistência

*Produção: Nikolas Mondadori