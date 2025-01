Ex-Inter, Walter é contratado por time da segunda divisão de Alagoas

O clube alagoano contratou o jogador para disputar a Copa Alagoas , com o intuito de chamar a atenção para o torneio, que envolve clubes da primeira e segunda divisões do estado.

— Graças a Deus, deu tudo certo e hoje estou fechado com o Guarany Alagoano. E quero agradecer aí também a parceria com o Instituto Idesne, nosso patrocinador master. Estamos fechados e, se Deus quiser, agora é estrear bem. Obrigado Jorginho (presidente do clube) por tudo, obrigado por essa parceria também — disse Walter nas redes do clube.