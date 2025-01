Este movimento faz parte de um trabalho que envolve o enxugamento dos gastos do Clube. A reportagem de GZH conversou com alguns funcionários e ouviu o relato de que existe ainda um temor de que mais demissões possam ocorrer nos próximos dias.

Esses desligamentos resultariam em um corte de gastos de aproximadamente R$ 200 mil mensais. Ao todo, no ano, sem o pagamento de encargos trabalhistas, o valor pode chegar na casa dos R$ 4 milhões .

