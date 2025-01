Inter aposta em capacidade física de Bernabei para recuperar ausência em treinos

Bernabei treinou com o grupo nesta segunda-feira. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Depois de ser anunciado pelo Inter, Bernabei finalmente voltou a treinar com o grupo de jogadores. Em função das tratativas para permanecer no Beira-Rio, o lateral perdeu as duas primeiras semanas de treino com o elenco.

Mesmo assim, a volta aos gramados em jogos oficiais não deve demorar. Nos bastidores, apesar de evitar projetar uma data para que Bernabei atue, a comissão técnica elogia a forma como o atleta se reapresentou.

Após a derrota no amistoso contra o México, o técnico Roger Machado já mostrava otimismo para que o lateral não demorasse muito para recuperar o período perdido.

— O Berna (sic) talvez seja um desses caras que recuperam rápido o condicionamento. É jovem, tem bom metabolismo, não tem problema de peso. Certamente, não ficou completamente parado todo este período e não vai estar presente na estreia — explicou.

Aos canais oficiais do Inter, Bernabei afirmou que se sentiu ansioso pelo desfecho das negociações com o Celtic. Enquanto isso, segundo apurou Zero Hora, o jogador trabalhou para manter a forma física.

Fora da estreia do Gauchão, Bernabei deve assistir a Braian Aguirre em sua vaga contra o Guarany, em Bagé, na quarta-feira (22). O jovem Pablo, de 18 anos, deve ser a alternativa no banco de reservas.

Produção: Bruno Flores