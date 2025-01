"Vamos para um ano cheio de coisas lindas", diz Bernabei após ser comprado pelo Inter

Bernabei foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão 2024. Pedro Petrucci / Agência RBS

Não é apenas o torcedor do Inter que tem motivos para ficar feliz com a permanência de Bernabei. O lateral-esquerdo argentino também celebrou a compra em definitivo do seu passe e o novo vínculo com o Colorado até 2028.

— Estou muito feliz de voltar para casa. Não se explica a alegria que eu tenho de estar aqui. Vamos para um ano cheio de coisas lindas e boas para todos — disse Bernabei, em entrevista ao canal oficial do Inter.

— Foram férias um pouco estranhas, porque não sabia o que o destino me reservava. As pessoas sempre me mandavam mensagem e me perguntavam. Eu também estava com muita ansiedade e queria saber o que estava acontecendo — revelou.

O argentino também contou sobre os motivos que fizeram ele querer permanecer no Colorado:

— Eu queria ficar aqui pela torcida, que demonstrou, desde o primeiro que cheguei, o seu carinho, seu respeito e depois todos os meus companheiros que me apoiaram. Todos sempre foram muito gentis e isso fez eu me sentir unido ao grupo e ao Clube.

O sucesso de Bernabei no Inter só foi possível após a chegada do técnico Roger Machado. Antes, com Eduardo Coudet, ele praticamente não havia sido utilizado.

— Desde a chegada do Roger, tivemos uma conexão, uma conversa clara do que ele queria. Eu também estava lutando para somar minutos e ter uma oportunidade. Ele me deu a oportunidade de entrar em campo e demonstrar o que eu vinha trabalhando desde o semestre passado. Estou muito feliz por ter o Roger como técnico e vamos ver o que 2025 nos reserva.

O bom desempenho apareceu dentro de campo e Bernabei foi recompensado no final do Brasileirão, com o prêmio Bola de Prata de melhor lateral-esquerdo da competição.

— Ser o melhor lateral do Brasileirão é algo que não se explica. Nunca havia acontecido. Estou muito feliz — explicou.

Por fim, o lateral-esquerdo revelou a expectativa de disputar a Libertadores com o Inter em 2025.

— Todo mundo quer jogar a Copa (Libertadores), porque, na América do Sul, é muito importante. Acredito que esse grupo se prepara para grandes coisas. Embora seja um ano grande, com muitas competições, nós vamos nos preparar da melhor maneira para tudo o que está por vir.

