Bernabei aparece no BID, mas não é relacionado para estreia no Gauchão; entenda

O lateral-esquerdo Bernabei teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário ( BID ) nesta terça-feira (21), por volta das 14h30min. Com isso, o argentino já pode estrear pelo Inter na temporada .

Mesmo apto a entrar em campo nesta quarta-feira (22), contra o Guarany de Bagé na estreia colorada no Gauchão, o jogador não foi relacionado . Isso porque precisar recuperar sua capacidade física , após ausência nas primeiras semanas de treino com o elenco.

Conforme noticiado por Zero Hora , a volta aos gramados em jogos oficiais não deve demorar. Nos bastidores, apesar de evitar projetar uma data para que Bernabei atue, a comissão técnica elogia a forma como o atleta se reapresentou .

