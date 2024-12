Presidente do Inter revela otimismo para contar com Bernabei em 2025

Mandatário do clube participou de uma entrevista em um canal do YouTube. Ricardo Duarte / Inter

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, esteve no canal do YouTube Charla Podcast, nesta segunda (2), e falou sobre as tratativas para Bernabei continuar no clube em 2025.

O mandatário revelou um otimismo em relação à permanência do lateral-esquerdo no Beira-Rio para a próxima temporada.

— O nosso desejo e o nosso trabalho vai ser pra que o Bernabei permaneça. Nós vamos trabalhar até o fim (para que ele fique no Inter), sabendo que o clube também tem as suas limitações financeiras. Mas eu acho que é possível. Eu sou otimista — revelou.

Em seguida, Barcellos falou que as negociações devem ser intensificadas após o término do Brasileirão.

— Nós vamos fazer todo o esforço possível. Já estamos conversando, mas deixamos para avançar no final do campeonato. Terminando a temporada, a gente deve aprofundar um pouco mais (no negócio) para ter essa definição até o final do ano — explicou.

Bernabei é um dos destaques do clube gaúcho em 2024. Ricardo Duarte/ Inter

Segundo o presidente colorado, ainda não existe uma certeza sobre qual será o modelo de negócio pela permanência no lateral-esquerdo. Tanto a compra como um novo empréstimo não podem ser descartados.

Valencia deve permanecer para 2025

Questionado sobre a fase de Enner Valencia no Inter, Barcellos acredita na permanência do atacante para o ano que vem. Além disso, o presidente ressaltou a melhora progressiva do camisa 13 nos últimos jogos, inclusive no último, contra o Flamengo, onde marcou um gol e deu uma assistência.