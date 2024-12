Com Thiago Maia titular, Inter está escalado para enfrentar o Flamengo

Jogador reencontrará sua antiga equipe neste domingo. Ricardo Duarte / Inter

O Inter está escalado para enfrentar o Flamengo, neste domingo (1º), no Maracanã. Thiago Maia retorna ao time definido pelo técnico Roger Machado.

Com isso, Bruno Henrique começa no banco de reservas neste duelo pela 36º rodada do Brasileirão. A equipe também não terá a presença de Borré, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Colorado entra em campo com: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

No banco, estão: Anthoni, Clayton Sampaio, Renê, Braian Aguirre, Rômulo, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Bruno Henrique, Wanderson, Ricardo Mathias, Alario e Lucca.

O Inter é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, dois a frente do Flamengo, em quinto, com 63.