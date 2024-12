Com o Brasileirão encerrado, Inter prioriza permanência de Bernabei

Argentino conquistou a Bola de Prata como melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Pedro Petrucci / Agência RBS

Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Inter intensifica as movimentações para manter Bernabei para 2025. Premiado com a Bola de Prata nesta segunda-feira (9), o lateral-esquerdo pertence ao Celtic, da Escócia, com quem o Colorado negocia.

O colunista Vagner Martins trouxe a informação de que o Celtic pediu 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 32,1 milhões na cotação atual, pelo jogador. Este valor seria a metade da cláusula de compra estipulada em contrato.

Recentemente, a reportagem de Zero Hora ouviu de dirigentes colorados que mesmo a metade do estipulado em contrato seria um valor muito alto. Por isso, a compra ainda está sendo avaliada pelos dirigentes gaúchos.

Outra possibilidade pensada pelo departamento de futebol colorado é a extensão do empréstimo. Contudo, os escoceses não se mostraram muito favoráveis à uma nova cessão em função da valorização do atleta.

Os dirigentes do Inter evitam dar um prazo para um desfecho nas negociações, que seguem acontecendo com frequência entre os clubes. Por outro lado, a direção colorada também avalia outros nomes do mercado para a posição caso não consigam assegurar a permanência do argentino.