Com Borré e Valencia no ataque, Inter está escalado para enfrentar o Botafogo

O Inter está escalado para o último jogo do ano no estádio Beira-Rio. Para enfrentar o Botafogo, atual campeão da Libertadores, o técnico Roger Machado fez três mudanças no time titular colorado em relação à equipe que perdeu para o Flamengo.

O colombiano Rafael Borré volta ao comando do ataque após cumprir suspensão. No entanto, sem Alan Patrick, com lesão muscular, ele fará dupla com Enner Valencia. Sem Thiago Maia, Rômulo será o companheiro de Bruno Henrique, que substitui Fernando, no meio.