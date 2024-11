Depois de mexer em quatro peças para o jogo contra o Vasco, o Inter deverá mudar outros titulares na equipe para enfrentar o Bragantino, no próximo domingo (24), no Beira-Rio. Duas trocas estão garantidas: nas laterais, Bruno Gomes e Bernabei voltam depois de cumprir suspensão. As outras duas alterações, no meio-campo, dependem de questões físicas.