Nesta quinta-feira (21), a Justiça condenou pela terceira vez os ex-dirigentes do Inter Vitorio Piffero e Pedro Affatato por irregularidades na gestão à frente do Inter. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira (21), o promotor de Justiça do Ministério Público Flávio Duarte detalhou os próximos passos da operação e os desdobramentos.