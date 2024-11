A cinco rodadas do fim do Brasileirão, a vaga para a Libertadores 2025 é uma realidade para o Inter. Resta apenas a confirmação matemática da classificação, que pode ocorrer na próxima partida, marcada para 21 de novembro, contra o Vasco. Mas com 15 pontos ainda em disputa, o que é possível para os comandados de Roger Machado?