O relacionamento entre Bernabei e Inter vem dando certo e ambas as partes desejam que seja duradouro. Emprestado pelo Celtic, o lateral argentino tem contrato com o Colorado até o final deste ano. Em meio a uma sequência positiva no Brasileirão, o clube gaúcho já trabalhar para manter o atleta para a próxima temporada. Nesta sexta-feira (22), o o vice de futebol, José Olavo Bisol, comentou com otimismo sobre o tema em entrevista coletiva.