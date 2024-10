Os ingressos disponibilizados pelo Inter para o Gre-Nal 443 estão esgotados. Faltando quatro dias para o clássico, o clube comunicou na manhã desta terça-feira (15) que a venda de entradas foi encerrada. A projeção é de que o público no Beira-Rio supere as 48 mil pessoas. Restam apenas camarotes, segundo a BRIO, parceira na administração do estádio.