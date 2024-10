Apesar de ter se recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Rogel ainda não está 100% fisicamente, o que ainda abre uma brecha para Clayton Sampaio seguir como titular do Inter no Gre-Nal. Portanto, a zaga é um dos setores em que o técnico Roger Machado precisará medir prós e contras para escolher quem entrará em campo no próximo sábado (19).