Agora pelo Inter, Roger reencontra Renato no 10º e mais importante duelo entre os dois 

Para enfrentar novamente Renato, agora usando o uniforme do Inter pela primeira vez, Roger Machado rodou o país. Depois da carreira vitoriosa em campo, especialmente no Grêmio, andou pelo Japão e pelo Fluminense quando ainda calçava chuteiras. E voltou ao Olímpico para começar a vida na casamata. De prancheta na mão, esteve nos principais centros do futebol brasileiro. Trabalhou em São Paulo, Rio, Minas e Bahia. Retornou ao RS. E teve a coragem de desafiar a rivalidade para vestir vermelho. Vive agora no Beira-Rio a expectativa de um Gre-Nal especial.