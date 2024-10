Uma espécie de cautela empolgada. Assim foi a postura do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, na quarta-feira (30) à noite. Apesar do resultado, a torcida que foi ao Beira-Rio aplaudiu a atuação do time, que chegou a 12 jogos de invencibilidade.