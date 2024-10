O que muda no meio-campo do Inter para o Gre-Nal com Bruno Henrique no lugar de Thiago Maia

Desfalque certo do Inter para enfrentar o Grêmio, Thiago Maia já tem substituto. Roger anunciou na entrevista após o empate com o Corinthians que Bruno Henrique será o segundo homem do meio-campo, escudado por Fernando, que deve se recuperar de lesão. Eles vão se somar a Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley e Borré (também em fase final após se machucar). Essa troca não é apenas de nomes. As peças escolhidas causam reações e comportamentos diferentes em um dos setores mais encaixados da equipe.